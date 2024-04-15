طقس الإثنين.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، استمرار الطقس الحار بالمناطق الجنوبية، والحار نسبيا بالسهول الداخلية الوسطى.

كما يرتقب تشكل كتل ضبابية بالمنطقة الشرقية وبالشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، مع تناثر الغبار بجنوب المنطقة الشرقية وبداخل الأقاليم الجنوبية، إلى جانب تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما فوق كل من المنطقة الشرقية، والسهول الوسطى وجنوب الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 05 و11 درجة بمرتفعات الأطلس، والريف، والمنطقة الشرقية، وما بين 17 و23 درجة بمنطقة سوس وبالأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 11 و18 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد بعض الانخفاض بالنصف الغربي للبلاد، بينما سترتفع بباقي الجهات الأخرى.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.