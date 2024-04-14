سيدي افني : نقل أب وطفلته في وضع محرج بعد تعرضهما للغرق

نقل أب وطفلته زوال اليوم الأحد 14 أبريل الجاري، بين الحياة والموت إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي بسيدي إفني بعد تعرضهما للغرق بشاطئ ميراللفت .

و أوضحت مصادر الموقع، بأن الأب كان قد ضحى بنفسه في محاولة لإنقاد فلذة كبده من الغرق بشاطئ الشيخ سيدي محمد بن عبد الله بميراللفت، لكن سرعان ما تعرض بدوره للغرق.

شهود عيان ، قالوا للجريدة ان بعض شبان من شاطئ ميراللفت حضروا للمشهد، فبادروا لانقاد الأب و ابنته، و تمكنوا من إخراجهما إلى رمال الشاطئ.

هذا، و مباشرة بعد وقوع الحادث، تم ربط الاتصال بعناصر الوقاية المدنية التي حلت بعين المكان على عجل، و قامت بنقل الضحيتين إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي لسيدي إفني في حالة حرجة، حيث تتواصل الأطقم الطبية عمليات إسعافهما و إنقادهما من الموت.

يذكر أن عناصر السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي باشرت إجراءات التحقيق في النازلة، بأنه تم نقل أب و ابنته بين الحياة والموت إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي بسيدي إفني خلال محاولة إنقاد من الغرق.