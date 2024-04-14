السعيدية ..جـ..ـثة رجل لفظتها أمواج البحر تستنفر السلطات الامنية

هبة بريس : وجدة

لفظت أمواج البحر جثة رجل متحللة، بعد عصر اليوم الاحد 14 أبريل الجاري بشاطئ مدينة السعيدية، بعدما أثارت انتباه احد المواطنين الذي قام باخطار السلطات الأمنية.

وفور علمها بالخبر، حلت السلطات الأمنية وعناصر الوقاية المدنية والسلطة المحلية، الى عين المكان، قصد اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها.

وقد تم نقل الجثة، على متن سيارة الإسعاف، إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي قصد إخضاعها للتشريح الطبي لمعرفة أسباب الوفاة.