العين يستضيف الهلال..رحيمي وجها لوجه أمام بونو

يستضيف العين الإماراتي نظيره الهلال السعودي بعد غد الثلاثاء، في ذهاب الدور قبل النهائي لمنطقة الغرب من دوري أبطال آسيا لكرة القدم للموسم 2023/ 2024 على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين في مواجهة تضع لاعب المنتخب المغربي سفيان رحيمي وجها لوجه أمام زميله في المنتخب باسين بونو حارس مرمى الهلال.

ويسعى العين إلى رفع الكأس للمرة الأولى منذ أن توج بطلا للنسخة الافتتاحية عام 2003، حيث يعول الأرجنتيني هيرنان كريسبو، المدير الفني للعين الذي يسجل حضوره الثاني في نصف نهائي البطولة بعد أن قاد الدحيل في نسخة العام الماضي، على مجموعة من المحترفين، على سفيان رحيمي، بطل مرحلة ربع النهائي، بعدما سجل 3 أهداف خلال مباراتي النصر، بجانب المهاجم التوغولي لابا كودجو، الذي يملك، 12 هدفا في الدوري الإماراتي الجاري، و6 أهداف في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا خلال 6 مواجهات.

وعلى الرغم من الاصابة القوية التي تعرض لها رحيمي امام النصر ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإماراتي فقد طمأن كريسبو أنصار الفريق عن الوضع الصحي للاعب الذي يعتبر عنصرا مهما في صفوف الفريق حيث قال “سفيان رحيمي سيكون أول المتواجدين في تشكيلة العين خلال مواجهة الهلال، جميع لاعبي الفريق جاهزين تماما وهدفنا تحقيق الفوز من أجل العبور إلى النهائي”.

في المقابل يسعى الهلال رفقة مدربه البرتغالي خورخي جيسوس إلى نيل لقبه الثالث في السنوات الأخيرة، حيث يأمل في العودة بنتيجة إيجابية من الإمارات، تساعده على التأهل إلى النهائي قبل موقعة الإياب، المقرر لها يوم 23 أبريل الجاري في الرياض.

ويدخل الهلال مواجهة العين منتشيا بتتويجه بلقب كأس السوبر السعودي للمرة الرابعة في تاريخه في أبوظبي بالذات، بعدما فاز على غريمه الاتحاد 4 – 1 يوم الخميس الماضي .

وينتظر الهلال تألق مجموعة من لاعبيه على رأسهم حارس المرمى المغربي ياسين بونو صمام أمان الفريق الى جانب البرازيلي مالكوم لاعب سان بطرسبورغ الروسي السابق، وقلب الدفاع السنغالي كاليدو كوليبالي، والصربي سافيتش الذي يقدم أدوارا فاعلة في وسط الملعب، والمساندة الأمامية، وشارك خلال النسخة الحالية في 6 مواجهات وسجل هدفا وصنع آخر.