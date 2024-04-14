غرق بحار في رحلة صيد بسواحل العرائش

2024-04-14 / 19:16
5

لقي بحار مصرعه، أمس السبت ، غرقا بعد انقلاب قارب صيد تقليدي كان على متنه ثلاثة أشخاص بسواحل العرائش.

وقالت مصادر محلية ، أن القارب تعرض للغرق بسبب علو الأمواج حيث لقي بحار مصرعه وفقد اثنان آخران .

وأضافت نفس المصادر، أن جثة أحد البحارة تم انتشالها ونقلها إلى مستودع الأموات، فيما لازال البحث عن جثة البحارة الاخرين.

2024-04-14 / 19:16
5

مقالات ذات صلة

رئيس الحكومة البلجيكية يحل بالمغرب لحضور اجتماع اللجنة العليا…

2024-04-14 / 21:57

تنسيق بين الأمن و”الديستي “يطيح بعصابة “الحريك”بالعيون وورزازات

2024-04-14 / 21:22

اختلاسات في اموال ” مرتزقة البوليساريو” تسفر عن احتجاز…

2024-04-14 / 21:08

المساجد في رمضان و بعده.. تراجع في الإقبال مع…

2024-04-14 / 21:06

عطلة العيد و ارتفاع الحرارة ينعشان المحمدية و يعيدان…

2024-04-14 / 20:13

البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ118 مرشحا للهجرة غير النظامية

2024-04-14 / 16:21

توقيف مشتبه به في ارتكاب جريمة قتل بالقنيطرة

2024-04-14 / 15:32

باحث ..لغط ” البيجيدي “حول مدونة الأسرة “غير بريء…

2024-04-14 / 14:44

وزارة بنموسى تحصي موظفيها الحاصلين على دبلومات وشهادات جامعية

2024-04-14 / 14:07

مستشار وزير العدل : الفوائد البنكية ليست من الربا

2024-04-14 / 13:12

‫5 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى