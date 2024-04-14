غرق بحار في رحلة صيد بسواحل العرائش

لقي بحار مصرعه، أمس السبت ، غرقا بعد انقلاب قارب صيد تقليدي كان على متنه ثلاثة أشخاص بسواحل العرائش.

وقالت مصادر محلية ، أن القارب تعرض للغرق بسبب علو الأمواج حيث لقي بحار مصرعه وفقد اثنان آخران .

وأضافت نفس المصادر، أن جثة أحد البحارة تم انتشالها ونقلها إلى مستودع الأموات، فيما لازال البحث عن جثة البحارة الاخرين.