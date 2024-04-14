الخارجية الأردنية تستدعي السفير الإيراني

أعلنت وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الأحد استدعاء السفير الإيراني وإيصال رسالة له بضرورة أن تتوقف الإساءات والتشكيكات الإيرانية بمواقف الأردن.

وقال الصفدي في حوار مع قناة “المملكة”: “تم استدعاء السفير الإيراني وإيصال رسالة له بضرورة أن تتوقف الإساءات والتشكيك بمواقف الأردن”، مضيفا أن “كل ما يشكل تهديدا للأردن ولأمن الأردنيين نتصدى له بكل إمكانياتنا وقدراتنا”.

وأكد وزير الخارجية الأردني أنه “كنا قد حذرنا من أن استمرار الحرب على غزة سيدفع باتجاه توسعة الحرب والمزيد من التوتر في الإقليم”.

وقال الصفدي أن “التصعيد الذي وقع أمس كنا قد حذرنا من وقوعه منذ بداية الحرب على غزة، وكنا قد حذرنا من أن نتنياهو سيحاول أن يفتعل مواجهة مع إيران ليجر الولايات المتحدة والغرب إلى حرب إقليمية فيذهب التركيز باتجاه إيران وينسى العالم غزة”.

وشدد وزير الخارجية على أن “التحدي الآن هو أن نحول دون المزيد من التصعيد وعبء ذلك يقع على إسرائيل”.