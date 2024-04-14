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طنجة..مـ..ـصرع عامل بناء سقط من الطابق الرابع

2024-04-14 / 18:37
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لقي عامل بناء مصرعه ، اليوم الأحد إثر سقوطه من أعلى الطابق الرابع لمنزل بتجزئة الوردة بحي مسنانة بمدينة طنجة.

الضحية في الأربعينات من العمر، كان يزاول عمله بشكل اعتيادي قبل أن يفقد توازنه ويهوى من الطابق الرابع الأمر الذي تسبب له في جروح واصابات بليغة أدت الى وفاته بعين المكان

وقد تم نقل جثة المعني لمستودع الأموات بمستشفى دوق دو طوفار، في وقت باشرت مصالح الأمن تحقيقاتها من أجل الكشف عن كافة الظروف والملابسات المحيطة بالحادث

2024-04-14 / 18:37
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