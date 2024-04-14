CNN: قوات فرنسية ساعدت إسرائيل في صد الهجوم الإيراني
هبة بريس _ وكالات
أفادت شبكة “سي إن إن” نقلا عن مصدر مطلع بأن القوات الفرنسية في الشرق الأوسط ساعدت في تعقب وكشف الطائرات بدون طيار والصواريخ الإيرانية التي هاجمت إسرائيل.
وقالت الشبكة نقلا عن مصدر عسكري فرنسي إن “القوات الفرنسية بالتعاون مع الدول المضيفة ساعدت في تعقب وكشف الطائرات بدون طيار والصواريخ التي تم إطلاقها من إيران باتجاه إسرائيل”.
وأشار المصدر إلى أن “القوات الفرنسية في المنطقة في حالة تأهب قصوى منذ بدء التوتر في المنطقة الأسبوع الماضي”.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني ليلة الأحد مهاجمة الأراضي الإسرائيلية ردا على هجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق مؤخرا
4 تعليقات
و هل فرنسا قادرة على حماية نفسها حتى تحمي الآخرين؟؟
فرنسا تلعب بالنار مع إيران..
اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة وفلسطين والعراق ولبنان..
رباعي الإرهاب و الشر في العالم، أمريكا بريطانيا فرنسا و الكيان الصهيوني صنيعتهم، ثلاثة دول من هذا الرباعي المارق اختطفت مجلس الأمن و جعلته رهينة في أيديها تمرر من خلاله ما يحلو لها من قرارات إرهابية و تعرقل الشرعية الدولية و على دول العالم المنضوية تحت مظلة الجمعية العامة للأمم المتحدة التحرك لكسر هيمنة هذا الثلاثي الإرهابي و إعادة صياغة تركيبة مجلس الأمن و إلا فلن تكوم هناك عدالة و شرعية دولية على الإطلاق