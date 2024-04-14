وزارة بنموسى تحصي موظفيها الحاصلين على دبلومات وشهادات جامعية

2024-04-14 / 14:07
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هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أنها شرعت في إحصاء الموظفين الحاصلين على الدبلومات والشهادات الجامعية، حيث ستنطلق هذه العملية ابتداء من يوم الإثنين 15 أبريل الجاري، و تستمر لمدة شهر واحد.

وتأتي هذه العملية، وفق بلاغ للوازرة، في إطار التدابير المتخذة لمواكبة تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

ولهذا الغرض، يضيف المصدر، تضع رهن إشارة المعنيين بالأمر، الرابط الإلكتروني التالي:

https://chahada.men.gov.ma، وذلك قصد تعبئة المعطيات المطلوبة وتدقيقها.

2024-04-14 / 14:07
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‫6 تعليقات

  2. في إطار التدابير المتخذة لمواكبة تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية

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  4. ومادا بعد هده الاحصائات والتدابير التي قمتم بها نتمنى خيرا انشاالله من وزارة الشغل والتشغيل

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