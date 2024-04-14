الرفيقي .. زمن توريث الأعمام وأبنائهم قد ولّى
قال عبد الوهاب الرفيقي، مستشار وزير العدل والباحث في الدراسات الإسلامية أنه “من المطالبين بشدة، والملحّين على ضرورة إلغاء التعصيب، بل كنت قبل سنوات من الذين أشرفوا على عريضة من أجل إلغاء التعصيب، ووقّعها عدد من الوزراء ورؤساء الأحزاب، وعدد من الشخصيات الثقافية والفكرية والسياسية البارزة في المجتمع، لأنني أؤمن بأن التعصيب في الإرث هو ظلم وإجحاف كبير جداً للمرأة المغربية.”
واشار أن “هناك عدد من المعطيات التي تدفعني لتبني هذا الرأي؛ منها أن التعصيب ليس فيه أي نص قرآني صريح، وإنما هو اجتهاد فقهي مرتبط بسياقاته التاريخية والثقافية القائمة على توزيع الأموال داخل نظام قبلي وعشائري، يحتل فيه هؤلاء العصبة مكانةً متميزةً، ويعتبرون ضمن الأسرة الممتدة، ويتحملون فيه عدداً من المسؤوليات: كالإنفاق والحماية والرعاية، وبالتالي كان من الطبيعي جداً أن يكون لهم نصيب من التركة والإرث.”
واسترسل في حوار مع عربي بوست بالقول ” اليوم فالواقع قد تغير، وتحول الأمر من أسر ممتدة إلى أسر قائمة على الأب والأم والأبناء، ولم يعد للعم أو أبناء الأعمام أو الإخوة أي دور في رعاية تلك الأسرة، ولا يُلزمون بالإنفاق عليها بأي حال من الأحوال.”
وسجل أنه ” ليس من العدل في شيء، أو من مقاصد الشريعة، أن نعطيهم نصيباً من ثروة لا يتحملون أي مسؤولية فيها، ولا تُرتب عليهم أي مسؤولية بعد وفاة رب الأسرة.”
وختم في هذا الباب أنه ” أمام عدد من المشاكل التي نعيشها يومياً، والتي تتعرض فيها الزوجة وبناتها للتشريد والإخراج من المسكن، بحكم أن الأعمام أو أبناء الأعمام يريدون تقسيم التركة، أرى ضرورة إعادة النظر في هذا الموضوع، خاصةً أننا نرى أن كثيراً من الآباء الذين لم يُرزقوا إلا بالبنات يلجأون إلى عدد من الخيارات البديلة، وعدد من الحيل، خوفاً من انتقال ثروتهم بعد وفاتهم إلى إخوتهم وحرمان بناتهم من كل التركة.”
5 تعليقات
ومن انت حتى تقرر الغاء التعصيب ومن انت حتى تتحدث عن الشريعة الإسلامية ، بعت الدنيا والآخرة يا هذا
اللهم لا حول لنا و لاقوة فافعلوا ما يحلو لكم
اللهم بارك لنا في فقهائنا وأولي الأمر منا وانصر ملكنا أمير المؤمنين لما فيه خير أمتنا ووطننا المغرب.
بالفعل كم من نسائنا اللواتي يعتبرنا أمهاتنا أو أخواتنا أو بناتنا أو زوجاتنا قد حرمنا من حقهنا في الإرث بالتعصيب وهن الفئة التي تستحق منا الرعاية والإنصاف. …
الأعمام من الأرحام.. تريدون تقزيم الأسر في الأب والأم والأبناء زيادة في تفكيك المجتمع.. هذا ليس من مصلحة الدولة في شيء.
الى الصهاينة
الى خدام الاجندات الخارجية من اعداء الوطن
اتريدون محاربة ما أنزل الله و رسوله لترضون الدولة