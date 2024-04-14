بسبب “الكيل بمكيالين”.. إيران تستدعي سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا

هبة بريس _ وكالات

ذكرت وكالة العمال الإيرانية للأنباء، شبه الرسمية، أن وزارة الخارجية استدعت، الأحد، سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا لسؤالهم عما وصفته “بمواقفهم غير المسؤولة” فيما يتعلق بالهجوم الإيراني على إسرائيل.

ونددت الدول الأوروبية الثلاث بالهجوم الإيراني بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل، الذي استمر من الليلة الماضية حتى صباح اليوم الأحد، والذي جاء ردا على هجوم إسرائيلي مشتبه به على قنصليتها في سوريا في الأول من أبريل نيسان.

واتهم المدير العام لشؤون أوروبا الغربية بوزارة الخارجية‭‭‭ ‬‬‬الإيرانية الدول الثلاث “بالكيل بمكيالين”، لأنها عارضت في وقت سابق من هذا الشهر، بيانا صاغته روسيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كان سيدين الهجوم الإسرائيلي على مجمع السفارة الإيرانية في سوريا.

وأضاف أن “العملية العسكرية الإيرانية ضد قواعد النظام الصهيوني (إسرائيل) تقع ضمن حق الدفاع المشروع المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وهي رد على سلسلة من الجرائم منها الهجوم الذي وقع مؤخرا على مجمع السفارة في سوريا”.

ومن المقرر أن يجري زعماء من مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، التي تضم فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، مكالمة عبر رابط فيديو في وقت لاحق اليوم الأحد، لبحث الهجوم الإيراني.