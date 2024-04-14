هجوم إيران.. مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة

2024-04-14 / 12:35
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هبة بريس

يرتقب أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة، اليوم الأحد، بطلب من إسرائيل وذلك في أعقاب الرد الإيراني.

ومن المقرر أن يجتمع المجلس المؤلف من 15 عضوا في الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي في نيويورك.

وشن الحرس الثوري الإيراني ليلة السبت/الأحد هجوما جويا بالطائرات المسيرة ضد أهداف في المناطق المحتلة، وذلك ردا على تعرض القسم القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق مطلع أبريل الجاري، لهجوم صاروخي إسرائيلي، أسفر عن مقتل 7 من الحرس الثوري الإيراني، بينهم الجنرال البارز محمد رضا زاهدي.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن إيران أطلقت هجوما بالطائرات المسيرة، ما دفع دولا عربية في مقدمتها الأردن ومصر إضافة إلى تل أبيب إلى تعليق حركة الملاحة الجوية مؤقتا.

2024-04-14 / 12:35
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