بورصات الخليج.. هبوط حاد عقب هجوم إيران على إسرائيل
هبة بريس / و م ع
تكبدت أسواق الأسهم الخليجية العاملة، اليوم الأحد، بعد إجازة عيد الفطر، خسائر حادة، عقب الهجوم الإيراني على إسرائيل الليلة الماضية.
واكتست مؤشرات الخليج باللون الأحمر، وسط انخفاضات تجاوزت 1 في المئة عند الافتتاح، فيما لا تعمل بورصات أبوظبي ودبي والبحرين.
وتراجع المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية “تاسي” بنسبة 1.04 في المئة عند مستوى 12573.49 نقطة بحلول الساعة 10:32 بتوقيت السعودية.
وهبط مؤشر بورصة قطر بنسبة 1.42 في المئة عند مستوى 9784 نقطة، بحلول الساعة 10:41 بتوقيت قطر، وتراجع مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت بنسبة 0.87 في المئة إلى مستوى 7791.38 نقطة بحلول الساعة 10:20 بتوقيت الكويت.
وتراجع مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.22 في المئة عند مستوى 4686.57 نقطة، بحلول الساعة 11:28 بتوقيت مسقط.
وأطلقت إيران ليلة السبت/ الأحد طائرات مسيرة وصواريخ باتجاه إسرائيل تم اعتراض “99 بالمائة” منها دون تداعيات تذكر، بحسب الجيش الإسرائيلي
4 تعليقات
ليس أسواق الأسهم الخليجية فقط
الهجوم الإيراني سيؤثر على أغلب الدول الكبرى
لو تدخلوا من البداية على ما قامت به إسرائيل لما وقع ذلك
هذا ليس هجوم، فقط تمرين بسيط تم الإتفاق عليه مثل ما تم الاتفاق عليه سابقا مع الولايات المتحدة عقب مقتل قاسم سليماني.