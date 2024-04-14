تازة.. مصرع ابن مستشار جماعي غرقا بوادي لحضر

ع محياوي _ هبة بريس

لقي شاب عشريني حتفه غرقا، اليوم السبت، في مياه وادي لحضر نواحي تازة .

وفور علمهم بالواقعة، حلت على الفور مصالح الدرك الملكي، والوقاية المدنية، والسلطات المحلية إلى عين المكان للقيام بالمتعين وانتشال جثة الهالك من الوادي، ونقلت جتثه بعد استكمال إجراءات المعاينة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي ابن باجة بمدينة تازة، في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق.

وتجدر الإشارة، حسب مصدر ” هبة بريس ” أن الضحية، هو ابن مستشار جماعي بمجلس أولاد زباير بإقليم تازة، حل ضيفا عند جده لقضاء عطلة عيد الفطر ، حيث يقطن مع والده بمدينة فاس.