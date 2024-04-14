إعلام إسرائيلي: تكلفة اعتراض الهجوم الإيراني تقترب من مليار دولار
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد أن تكلفة اعتراض الهجوم الإيراني الليلة الماضية تقترب من مليار دولار.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن جميع المقاتلات الحربية الإسرائيلية كانت في الأجواء عند الهجوم الإيراني خشية من تعرضها للقصف وهي في قواعدها.
وأفادت وسائل إعلام عبرية نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع الإسرائيلية أن القوات الأمريكية والبريطانية اعترضت أكثر من 100 طائرة إيرانية مسيرة خارج إسرائيل.
بدوره، كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق من اليوم الأحد “إحباط” الهجوم الذي شنته إيران واعتراض “99 بالمئة” من الطائرات المسيرة والصواريخ التي تم إطلاقها.
وقال في بيان: “الهجوم الإيراني كما تم التخطيط له من قبل إيران أحبِط حيث اعترضنا 99 بالمئة من التهديدات وهذا إنجاز استراتيجي مهم”.
وذكر أن طهران شنت “هجوما ضد إسرائيل وأطلقت أكثر من 300 تهديد من أنواع مختلفة، منها صواريخ بالستية وطائرات مسيرة وصواريخ كروز”، مشيرا إلى أن هذا الهجوم واجهه “التفوق الجوي والتكنولوجي للجيش الإسرائيلي بمشاركة تحالف قتالي قوي تمكن من اعتراض الغالبية الساحقة من التهديدات”.
12 تعليقات
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الحرب العالمية الثالثة تدق ناقوس الخطر..
فلم سينمائي انتهى بعد اتفاق بين إيران وامريكا عبر الوسيط سويسرا.
يبدو أنها ستولد حرب جديدة
نشكر إيران على دعمهم
نتمنى الهدن من الله تعالى
يجب على العرب الاتحاد جميعا
مفرقعات عاشوراء الايرانية ليست الا تظليلا للشعب الايراني.
لو فتحت أمريكا ساعة واحدة لوجدت كل من الشعوب العربية و الصينية و الروسية و الإيرانية…في أمريكا والذين يعيشون في المكسيك يعرفون هذه الحقيقة فكفى من الخداع و عاشت أمريكا و الدول التي تحترم شعوبها و تجعلهم يعبشون الرفاهيةلأنهم فعلا يستحقون ذلك فكفى من التضليل باسم الإسلام و الإسلام بريء منهم
بعدما تسبب هدا النظام الارعن ودراعه في غرة حماس في تشريد وقتل وتدمير قطاع غزة و بعدما تسببو في دلك باسم المقاومة المزعومة و باسم الاسلام و الجهاد و….. تقوم الان بمسرحية مفضوحة و مشروخة ضد العدو الصهيوني قاتل الاطفال وقاتل المدنيين داخل بيوتهم و مدنهم خسءتم من أفعالكن الدنيءة المقاومة هي مواجهة العدو وليس الاختباء في الجحور والانفاق للمسلحين وترك شعب أعزل في مواجهت المتفجرات وآلاف الاطنان من الحديد والنار