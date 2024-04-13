اكادير : الاكتضاض والفوضى شعار التنقل في أيام العيد

تشهد محطات سيارات الأجرة بمختلف مدن وأقاليم جهة سوس ماسة ، فوضى واكتضاض خلال عطلة العيد على مستوى النقل العمومي وعلى وجه الخصوص قطاع سيارات الأجرة.

وضع دفع بمهنيي سيارات الاجرة الزيادة في تسعيرة النقل، بدعوة الرجوع من المدينة المستقبلة خاوي الوفاض ، وهو ما يدفع بالمواطن اداء التسعيرة المفروضة خصوصا إذا كان عدد افراد الأسرة اكثر من 3, وهو ما يشجع السائقين على استغلال ظروف العيد، وكل من حاول الاحتجاج داخل المحطة لا يجد وسيلة تقله ، لان السلطات غائبة ولا تفك اي نزاع حاصل بين الأطراف .

ومن ضم مظاهر عاينها عدد من المواطنين ولم يسلم منها حتى السياح الأجانب، وهي على سبيل المثال لا الحصر، نقل الأشخاص بوسائل نقل خاصة بالبضائع والحيوانات في ظروف لا إنسانية، مناوشات و ركوض جماعي للأشخاص نحو سيارات الأجرة والحافلات، إمتناع أصحاب سيارات الأجرة عن نقل الركاب لبعض الخطوط، وضعية تعصف بعدد من المجهودات التي تبدل في تأهيل البنيات التحتية لمدن وأقاليم سوس،لكن النقل العمومي يشكل عائقا امام التنمية .