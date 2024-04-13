بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: يمكن اعتبار الهجوم على إســ..ـرائيل منتهيا

صرحت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة فجر اليوم الأحد، بأنه يمكن اعتبار الهجوم على إسرائيل منتهيا، مشددة على أنه إذا ارتكبت تل أبيب خطأ آخر فإن رد طهران سيكون أعنف.

وأشارت البعثة الإيرانية معلقة على الهجوم على إسرائيل إلى أن “هذا صراع بين طهران وتل أبيب وعلى الولايات المتحدة عدم التدخل فيه”.

وأكدت البعثة الدبلوماسية أن “العمل العسكري الإيراني كان ردا على عدوان إسرائيل على مبانينا الدبلوماسية في دمشق”.