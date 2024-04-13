المتحدث باسم الحكومة الأردنية ينفي إعلان حالة الطوارئ في المملكة

2024-04-13 / 22:31
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نفى المتحدث باسم الحكومة الأردنية إعلان حالة الطوارئ في المملكة وقال إن التقارير الإعلامية التي ذكرت ذلك لا أساس لها من الصحة.

وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) “الحياة تسير بشكل منتظم وليس هنالك ما يستدعي إثارة القلق بين المواطنين”.

وأضاف أن الحكومة ستلجأ إلى “كل الوسائل القانونية تجاه من يبث أية إشاعات أو مزاعم لا تستند إلى أي حقائق ولا تتثبت من دقة المعلومات”.

وقال مصدران أمنيان بالمنطقة لوكالة رويترز للأنباء إن الدفاعات الجوية الأردنية مستعدة لاعتراض وإسقاط أي طائرات مسيرة أو طائرات إيرانية تنتهك المجال الجوي للمملكة.

وأضافا أن الجيش أيضا في حالة تأهب قصوى وأن أنظمة الرادار تراقب أي نشاط لطائرات مسيرة قادمة من اتجاه العراق وسوريا.

2024-04-13 / 22:31
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