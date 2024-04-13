نتنياهو يعقد اجتماعا لمجلس الحرب بمقر الجيش في تل أبيب

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن رئيس الوزراء عقد اجتماعا لحكومة الحرب في مقر الجيش بتل أبيب بعد تصاعد الأعمال القتالية مع إيران.

من جهة أخرى، أعلنت إسرائيل أنها ستغلق مجالها الجوي مساء السبت اعتباراً من الساعة 21:30 بتوقيت غرينتش (00:30 بالتوقيت المحلي) بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي عن هجوم بمسيرات أطلقته إيران باتجاه اسرائيل.

وجاء في بيان للسلطات الملاحية الإسرائيلية “وفقًا للتعليمات الأمنية، اعتبارًا من الساعة 00:30 هذا المساء، سيتم إغلاق المجال الجوي لدولة إسرائيل أمام الرحلات الجوية الدولية والوطنية”.

وقال الجيش الإسرائيلي إن إيران أطلقت عشرات الطائرات المسيرة على إسرائيل السبت لكنه أوضح أنها ستستغرق ساعات للوصول إلى أهدافها في هجوم قد يؤدي إلى تصعيد كبير بين العدوين الإقليميين، وسط تعهد الولايات المتحدة بدعم إسرائيل.

وقال مصدران أمنيان في العراق إن عشرات الطائرات المسيرة شوهدت وهي تحلق من إيران باتجاه إسرائيل فوق المجال الجوي العراقي فيما وصفتها قناة (برس تي.في) الإيرانية بأنها “ضربات واسعة النطاق بطائرات مسيرة” من جانب الحرس الثوري.

وتوعدت طهران بالرد على ما وصفتها بضربة إسرائيلية على قنصليتها في دمشق في الأول من أبريل نيسان، وهو الهجوم الذي أدى إلى مقتل سبعة ضباط في الحرس الثوري، بينهم اثنان من كبار القادة. ولم تؤكد إسرائيل أو تنف مسؤوليتها عن الهجوم.