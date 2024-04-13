منتخب الفوتسال يفوز على غانا ويتأهل إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا

فاز المنتخب الوطني المغربي على نظيره الغاني بحصة ثمانية اهداف مقابل ثلاثة، مساء اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة الثانية من مرحلة مجموعات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم داخل القاعة “المغرب 2024”.

واقيمت المباراة بالقاعة المغطاة لملعب مولاي عبد الله بالرباط.

وتناوب على تسجيل أهداف المنتخب الوطني المغربي كل من المسرار والشعراوي وجواد في مناسبتين، بينما سجل البقالي والعيان في مناسبة واحدة.

وضمن المنتخب الوطني بهذا الفوز تأهله إلى نصف نهائي هذه البطولة.