التصعيد الايراني- الاسرائيلي ..العراق يعلن إغلاق مجاله الجوي

2024-04-13 / 21:11
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أعلن العراق المحاذي لإيران في وقت متأخر ليل السبت أنه سيُغلق مجاله الجوّي ويعلّق حركة الملاحة الجوّية، في وقت أكّدت إيران أنّها بدأت شنّ هجوم بمسيّرات ضدّ إسرائيل.

وقال وزير النقل رزاق السعداوي لوكالة الأنباء العراقية الرسميّة “تمّ إغلاق المجال الجوّي العراقي وتوقّفت الحركة الجوّية”. من جهتها، قالت هيئة الطيران المدني إنّ الانقطاع سيستمرّ من الساعة 23,30 بالتوقيت المحلّي (20,30 ت غ) حتّى الساعة 5,30 (02,30 ت غ).

2024-04-13 / 21:11
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