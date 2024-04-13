يديعوت أحرونوت”: إيران ستقصف إسرائيل بصواريخ مجنحة بعيدة المدى
أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أن إيران أطلقت صواريخ مجنحة على إسرائيل بعد عشرات المسيرات الانتحارية التي أطلقتها قبل قليل، مشيرة إلى أن وقت وصول الصواريخ يقدر بحوالي ساعتين.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية: “تقارير تتحدث عن إطلاق صواريخ مجنحة من إيران نحو إسرائيل بعد وقت من إطلاق أسراب المسيرات”.
وأشارت مصادر إيرانية إلى أن الطائرات المسيرة الانتحارية بدأت عبور الأجواء العراقية واقتربت من سوريا والأردن، مؤكدة أن الهجوم الصاروخي سيبدأ قريبا.
5 تعليقات
زوبعة في فنجان لتنويم الشعب الايراني المغلوب عن امره. عجزة ايران عودونا على مثل هذه المناورات البئيسة بعد فقدان قياديين بارزين في صفوفهم.
الصواريخ التباعة للحرارة يجب منع استعمالها نظرا لكثرة الطيران المدني واصبع العالم قرية صغيرة .او تغيير نظامها لجهل الطاءرات المدنية ذات القن العالمي.
اللهم احفظ أهل غزة وفلسطين..
اللهم انصر الاسلام والمسلمين..
اللهم انصرهم نصرا عزيزا يارب العالمين..