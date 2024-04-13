تذكير: إضافة ساعة إلى توقيت المملكة الرسمي يوم غد الأحد

بعد نهاية شهر رمضان المبارك، سيكون المغاربة ملزمين بالعودة إلى التوقيت الصيفي، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة الرسمية للبلاد عند الساعة الثانية من صباح يوم غد الأحد، 23 أبريل الجاري.

وكانت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة قد أعلنت، أمس الجمعة، أنه سيتم الرجوع إلى العمل بتوقيت (GMT+1)، وذلك بإضافة ستين (60) دقيقة إلى الساعة القانونية للمملكة عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 14 أبريل 2024.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن الرجوع إلى العمل بهذا التوقيت يأتي طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 (26 أكتوبر 2018) المتعلق بالساعة القانونية للمملكة، ولقرار السيد رئيس الحكومة رقم 3.10.24 صادر في 12 من شعبان 1445 (22 فبراير 2024) بشأن تغيير الساعة القانونية للمملكة.