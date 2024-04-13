أكادير : السلطات تحجز 1200 قنينة ” شيشا “

2024-04-13 / 20:16
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نفذت السلطات المحلية التابعة للملحقات الإدارية الأولى والثانية والثالثة بأكادير المحيط، تحت إشراف مباشر من رؤساء هذه الملحقات وبالتعاون مع رئيس الدائرة الأمنية الثالثة، بمساعدة أعوان السلطة والقوات الأمنية والشرطة الإدارية.

الحملات أسفرت عن مصادرة حوالي 1203 قنينات نرجيلة، بالإضافة إلى مواد أخرى تستخدم في تحضير الشيشا. كما صدرت تحذيرات بمنع تقديم الشيشا في الأماكن العامة المعنية بالحملات، مع التهديد بالإغلاق في حالة عدم الامتثال.

تأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة من العمليات المنتظمة التي تقوم بها السلطات المحلية للملحقات الإدارية المعنية، وذلك في إطار جهودها لمكافحة انتشار مقاهي الشيشا واستهلاكها، وفقًا لتعليمات وزارة الداخلية.

2024-04-13 / 20:16
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‫7 تعليقات

  5. كل الشكر والتقدير علا هده الحملة من طرف رجال الامن واعوان السلطة ونتمنى من هده الحملات ان تعم جميع مدن المغربية

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  6. نتمنى من وزير الداخلية ان يامر بالتكتيف واستمرارية الحملات علا هده الداهرة بجميع المدن المغربية

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  7. رسالة الى السيد الحموشي والى القائد الدرك الملكي السيد حرمو بي إعطاء اوامرهم علا الحد من انتشار المخدرات الصلبة على طريقة الشيشا وماجاورها

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