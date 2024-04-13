هيئة البث الرسمية الإسرائيلية : إيران بدأت هجوما على إسرائيل

2024-04-13 / 20:00
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أعلنت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية أن إيران بدأت هجوما على إسرائيل بعشرات الطائرات الانتحارية المسيرة، ومن المتوقع وصولها خلال الساعات القليلة إلى الأجواء الإسرائيلية

وذكرت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية “كان” أن إيران أطلقت طائرات مسيرة على إسرائيل.

وقالت “كان”: “بحسب التقارير، بدأت إيران اليوم (السبت) هجوما بطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل، حيث أطلقت العشرات منها، وتستغرق الطائرات بدون طيار من إيران عدة ساعات قبل أن تتمكن من الوصول إلى إسرائيل”.

وبحسب تقارير قنوات تليغرام المقربة من الحرس الثوري، فقد تم إطلاق نحو 50 طائرة بدون طيار نحو إسرائيل.

وقالت القناة 14 العبرية إنه “بحسب تقارير أجنبية فإن الرد الإيراني على إسرائيل بدأ، ومن المتوقع أن تصل خلال الساعات المقبلة العديد من الطائرات بدون طيار والصواريخ إلى الأجواء الإسرائيلية”.

2024-04-13 / 20:00
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