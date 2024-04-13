اسرائيل تغلق المدارس وتلغي التجمعات استعدادا لهجوم ايراني

أعلنت إسرائيل، اليوم السبت، إغلاق المدارس وإلغاء التجمعات في كل أنحاء البلاد حتى مساء الإثنين المقبل، تحسبا لهجوم إيراني.

ورفعت إسرائيل في اليومين الماضيين درجة التأهب إلى أعلى مستوى، تحسبا لهجوم انتقامي إيراني على اغتيال محمد رضا زاهدي في غارة جوية على مقربة من القنصلية الإيرانية في دمشق الأسبوع الماضي.

وتعني التعليمات الجديدة أن إسرائيل باتت على ثقة من أن إيران سوف ترد على العملية الإسرائيلية.

وقال المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي دانيل هاغاري في بيان تلقته “العين الإخبارية”: “خلال نهاية الأسبوع أجرينا في الجيش جلسات لتقييم الوضع والمصادقة على الخطط للاستعداد للهجوم انطلاقا من إيران”.

وأضاف “قوات الجيش بشكل قوي جدا دفاعيا وهجوميا وفي انتشار واسع”.

وأعلن هاغاري أنه “بناء على تقييم الوضع ونظرًا للوضع الأمني ستنشر قيادة الجبهة الداخلية تحديثا للتعليمات، بدءا من صباح غد وخلال الأيام المقبلة ستحظر الفعاليات التربوية في جميع أنحاء البلاد”.

وبحسب تعليمات الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي التي اطلعت عليها “العين الإخبارية”، ستحظر جميع الفعاليات التعليمية، فيما سيسمح بالعمل والتجمع حتى 1000 شخص دون قيود في جميع أنحاء إسرائيل.