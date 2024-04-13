نتنياهو وزوجته يحتميان بمنزل صديق به ملجأ مضاد للصواريخ

يقضي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة عطلة نهاية الأسبوع، في منزل مزود بملجأ متطور مضاد للصواريخ، وفق مصادر صحفية.

وكتب مراسل موقع “أكسيوس” الإخباري الأميركي، السبت، أن نتنياهو وزوجته يقضيان عطلة نهاية الأسبوع في منزل عائلة الملياردير اليهودي الأميركي سيمون فاليك في القدس.

وأضاف: “هذه فيلا فاخرة، وبحسب التقارير، بها ملجأ متطور مضاد للصواريخ”.

وتأتي هذه التطورات وسط تقارير عن ضربة إيرانية محتملة وشيكة على إسرائيل، ردا على هجوم إسرائيلي على مقر دبلوماسي إيراني في دمشق قبل أيام.

وفي وقت سابق من السبت، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن إسرائيل “تترقب عن كثب هجوما محتملا” عليها من جانب إيران وحلفائها في المنطقة، من دون تقديم مزيد من التفاصيل عن طبيعة هذا التهديد.

وأضاف غالانت في بيان أنه يتعين على الإسرائيليين أن يستجيبوا لأي أوامر قد تصدر عن قيادة الجبهة الداخلية بالجيش، التي ترصد الصواريخ والتهديدات الجوية الأخرى، حتى يتمكنوا من معرفة ما إذا كان عليهم الاحتماء أم لا.