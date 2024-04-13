مصر..الكشف عن سبب وفاة الفنانة شيرين سيف النصر

كشفت وسائل إعلام مصرية سبب وفاة الفنانة المخضرمة شيرين سيف النصر اليوم السبت عن عمر يناهز الـ57 عاما.

وأفادت صحيفة “المصري اليوم” بأن شيرين سيف النصر، توفيت فجر اليوم السبت، رابع أيام عيد الفطر، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية. وأنه تم استخراج تصريح الدفن ظهر اليوم السبت، من مكتب منطقة الشيخ وزايد وتشييع الجثمان بعد صلاة العصر، وتم الدفن في مقابرالعائلة بمدافن الإمام الشافعي.

وشكّل خبر وفاة الفنانة شيرين سيف النصر مفاجأة لدى جمهورها، في حين أن الصدمة كانت بدفنها وتوديعها دون علم جمهورها ومحبيها.

في حين كشف شريف سيف النصر، الأخ غير الشقيق للفنانة المعتزلة شيرين سيف النصر، عن وصية أخته قبل وفاتها، قائلا إنها طلبت أن تتم مراسم الصلاة والدفن في هدوء بمقابر العائلة دون عزاء، كما رجا من الجميع الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.