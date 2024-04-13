المغرب يحدد نموذج الرمز الواجب وضعه على منتجات “القنب الهندي” ( صورة)

كشف قرار مشترك بين وزير الداخلية ووزير الصناعة والتجارة صادر بالجريدة الرسمية عدد 7287 ، نموذج الرمز الواجب وضعه على منتجات “القنب الهندي”.

وقد تم تحديد اللونين الأخضر والأحمر كلونين مرجعيين للرمز الذي سيوضع على منتجات القنب الهندي في حالة اللجوء إلى مرجعية رباعية الأولوان ، كما أوضح نص القرار انه في حالة عدم استعمال رمز منتج القنب الهندي بالألوان يمكن تطبيقه باللونين الأبيض والأسود.

كما أنه – يضيف القرار- يمكن اعتماد الرمز باللون الأبيض، إذا كان لون خلفية التلفيف أو بطاقة العنونة داكنا، أما إذا تم وضع الرمز بالألوان على خلفية ملونة تجعل من الصعب رؤيته، يمكن رسم خط حوله باللون الأبيض لتحسين التباين مع الألوان الخلفية.