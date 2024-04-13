طنجة..اعتقال سائق “طاكسي” “عــ..ــنف” زبونة

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن طنجة المدينة ، صباح يوم السبت 13 أبريل الجاري، من توقيف سائق سيارة أجرة يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب و العنف في حق راكبة .

وكان المشتبه فيه الذي يعمل على متن سيارة أجرة قد نقل سيدة من أحد أحياء مدينة طنجة إلى وسط المدينة ، في الساعة الأولى من صباح يومه السبت ، قبل أن يتطور شجار لفظي بين الطرفين إلى تعريض السائق للراكبة لعنف جسدي عرّض سلامتها للخطر لتتدخل مصالح الدائرة الأمنية المداومة .

وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية، التي شكلت موضوع فيديو تداولته عدد من المنابر الإعلامية و الإخبارية ، عن الاحتفاظ بسائق الطاكسي تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.