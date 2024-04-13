عطلة العيد ترفع أسعار الخضر والفواكه

رباب نوي – هبة بريس

شهدت أسعار العديد من المنتوجات الفلاحية من خضر وفواكه ارتفاعا غير مسبوقا ، بأسواق الجملة، وذلك تزامنا مع أيام عيد الفطر.

ورجح مهنيو أسواق الجملة هذا الإرتفاع إلى توقف العديد من العاملين في الشحن وتفريغ ونقل الخضر عن العمل في هذه الأيام.

وفي ظل هذه الأوضاع، أوضح مكتب الصرف في نشرته الأخيرة، أن المبادلات الخارجية، صادرات قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية تشهدت راجعا بنسبة 1,2 في المائة إلى 8,43 مليار درهم خلال يناير الفارط، وذلك راجع بالأساس إلى الانكماش في فروع الصناعة الغذائية.