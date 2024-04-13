الصورة تعبيرية

حجز أزيد من 2000 قرص طبي مخدر بسلا وسيدي قاسم

2024-04-13 / 16:28
0

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بكل من سيدي قاسم وسلا في عمليتين منفصلتين جرى تنفيذهما بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 13 أبريل الجاري، من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في حيازة وترويج الأقراص المهلوسة.

وقد أسفرت العملية الأولى المنجزة بمدينة سيدي قاسم عن توقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة، مباشرة بعد وصوله على متن قطار قادم من إحدى مدن شمال المملكة، حيث مكنت عملية التفتيش المنجزة من العثور بحوزته على 748 قرص مخدر من نوعي “إكستازي وريفوتريل”، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات ترويج المخدرات.

أما العملية الثانية التي باشرتها الشرطة القضائية بمدينة سلا فقد مكنت من توقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة، وهو في حالة تلبس بترويج الأقراص المخدرة، حيث تم العثور بحوزته على 1750 قرص مهلوس من نوع “إكستازي”، فضلا عن مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم اخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابات العامة المختصة ترابيا، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضايا، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

2024-04-13 / 16:28
0

مقالات ذات صلة

تذكير: إضافة ساعة إلى توقيت المملكة الرسمي يوم غد…

2024-04-13 / 20:29

أكادير : السلطات تحجز 1200 قنينة ” شيشا “

2024-04-13 / 20:16

الشرطة القضائية تدخل على خط محاكاة برنامج “المواعدة العمياء”

2024-04-13 / 19:04

المغرب يحدد نموذج الرمز الواجب وضعه على منتجات “القنب…

2024-04-13 / 18:34

طنجة..اعتقال سائق “طاكسي” “عــ..ــنف” زبونة

2024-04-13 / 18:09

كندا تفتح أبوابها للعمالة الأجنبية بأجور مريحة

2024-04-13 / 17:22

عطلة العيد ترفع أسعار الخضر والفواكه

2024-04-13 / 17:00

إنزكان : جماعة القليعة تحتضن ورشة الإعداد المشترك لبرنامج…

2024-04-13 / 16:42

أمن مكناس يحرر شخصين من عملية اختطاف وتعذيب بشعة

2024-04-13 / 15:02

بني ملال.. متابعة مختطفة طفلة في حالة اعتقال وإيداعها…

2024-04-13 / 13:56

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى