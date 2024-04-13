نوها بمتانة العلاقات بين البلدين.. أخنوش يستقبل نظيره الهنغاري

استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الجمعة 12 أبريل 2024 بمراكش، نظيره الهنغاري السيد فيكتور أوربان، الذي يقوم بزيارة إلى المملكة.

خلال اللقاء، وبعد التنويه بمتانة العلاقات بين المغرب وهنغاريا، التي شهدت تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة، بفضل حرص صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على تنويع الشراكات مع دول الاتحاد الأوروبي، تداول الجانبان بشأن أهمية تعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة وأن المغرب يعتبر الشريك التجاري الأول لهنغاريا بالقارة الإفريقية، إذ بلغت المبادلات التجارية الثنائية ما يقارب 4.1 مليار درهم (382 مليون يورو) سنة 2022، بزيادة ناهزت 25% مقارنة بسنة 2021.

وتطرق الجانبان إلى الاستعدادات المتعلقة بعقد الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة المغربية-الهنغارية في شهر أكتوبر 2024، وذلك تتويجا لهذه السنة، التي تتزامن مع احتفال البلدين بمرور 65 سنة على إقامة العلاقات الديبلوماسية بينهما. كما وجه السيد فيكتور أوربان، دعوة للسيد رئيس الحكومة من أجل القيام بزيارة عمل إلى هنغاريا.

وشكل اللقاء مناسبة لطرح عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وبحث سبل تطوير الشراكة بين الدولتين على كافة الأصعدة، وكذا الإشادة بتطابق رؤى البلدين في مجموعة من الملفات والقضايا الدولية.