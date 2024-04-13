إنزكان : جماعة القليعة تحتضن ورشة الإعداد المشترك لبرنامج عمل الانفتاح

في إطار “برنامج دعم الجماعات الترابية المنفتحة”، تنظم جماعة القليعة يوم الثلاثاء 16 أبريل 2024 على الساعة العاشرة صباحا بقاعة الاجتماعات رقم 1 بجماعة القليعة، ورشة للإعداد المشترك لبرنامج عمل الانفتاح جماعة القليعة المنفتحة، بمشاركة أعضاء هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.

وتندرج هذه الورشة ضمن سلسلة اللقاءات التي تهدف إلى إعداد مسودة لبرنامج الانفتاح حيث سيتم تنظيم استشارات حولها قبل المصادقة عليها من طرف مجلس جماعة القليعة خلال دورة أكتوبر 2024.

وقد انخرطت جماعة القليعة في الشبكة المغربية للجماعات الترابية المنفتحة التي تأسست بتاريخ 21 أكتوبر 2022 والتي تضم 126 جماعة ترابية تشمل 12 جهة و7 مجالس إقليمية و107 جماعة.

وتعد الشبكة المغربية للجماعات الترابية المنفتحة فضاء للحوار ولتبادل التجارب من أجل تكريس مبادئ الانفتاح المتمثلة في الشفافية والمساءلة والحق في الوصول الى المعلومة والمشاركة المواطنة والرقمنة.

وتجدر الإشارة بأن هذا البرنامج يتم تنفيذه بإشراف من المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، بشراكة مع جمعية أمباكت للتنمية و جمعية جهات المغرب.