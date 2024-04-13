أمن مكناس يحرر شخصين من عملية اختطاف وتعذيب بشعة

2024-04-13 / 15:02
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تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، فجر اليوم السبت 13 أبريل الجاري، من تحرير وإنقاذ شخصين كانا ضحية لعملية اختطاف واحتجاز مقرونة بأعمال التعذيب.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة مكناس قد تفاعلت، بسرعة وجدية كبيرة، مع إشعار حول شبهة اختطاف واحتجاز أحد الضحايا داخل صندوق حديدي موصول بالكهرباء، من طرف شخص يشتبه في تورطه في قضايا الاتجار بالبشر في إطار عمليات الهجرة غير الشرعية.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية، مدعومة بالخبرات التقنية، عن تحديد ورصد مكان احتجاز الضحية بقبو داخل فيلا بمدينة مكناس، حيث تم العثور عليه محاصرا داخل صندوق حديدي ضخم، وتم تحريره وتمكينه من الإسعافات الأولية الضرورية، كما ثم العثور كذلك على شخص آخر كان بدوره ضحية للاحتجاز منذ ما يناهز شهرين، والذي تم تحريره ونقله للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

وقد قادت أبحاث الشرطة القضائية إلى توقيف المتورط في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وهو مواطن مغربي يحمل الجنسية السويسرية، يبلغ من العمر 51 سنة، والذي تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة.

وتشير المعطيات الأولية المستقاة في هذه المرحلة من البحث، إلى أن خلفيات ودوافع ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية يشتبه في ارتباطها بجرائم النصب والاحتيال في إطار قضايا الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

2024-04-13 / 15:02
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‫9 تعليقات

  1. العين بالعين .يجب الاحتفاظ به داخل نفس الصندوق الحديدي الذي يعذب فيه ضحاياه .هذا المجرم لا يستحق الرحمة .

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  6. هدا انسان كبير وراشد لاحول الله ولاقوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل فيه واللهم انتقم منه يارب العالمين

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  7. لم يعد هناك تقة في مجتمعنا هدا اصبحنا نعيش في حياة مليئة بالرعب وكتير فيها الحرام عن الحلال

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  8. نسال الله العلي القدير ان يبعد عنا شر خلقه وان يرزقنا حسنا الخاتمة وهدا المجرم يجب ان يعااقب بالسجن المابد

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