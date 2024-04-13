أزيد من 46 ألف سائح توافدوا على جهة كلميم وادنون

بلغ عدد السياح الوافدين على الفنادق المصنفة ومؤسسات إيواء سياحية (فنادق، مآوي سياحية..) بجهة كلميم وادنون خلال سنة 2023، ما مجموعه 46 ألف و45 سائحا، أي بتسجيل ارتفاع بنسبة 21 بالمائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من 2022 (37 ألف و955 سائحا).

وحسب معطيات للمندوبية الجهوية للسياحة بجهة كلميم وادنون، فإن عدد السياح المقيمين الذين زاروا الأقاليم الأربعة للجهة (كلميم، سيدي إفني، طانطان، أسا الزاك)، بلغ خلال سنة 2023 حوالي 34 ألف و511 سائحا، فيما بلغ عدد السياح غير المقيمين 11 ألف و534 سائحا.

وأشار التقرير إلى أن مختلف المؤسسات الفندقية المصنفة ومؤسسات إيواء سياحية بهذه الأقاليم الأربعة سجلت ما مجموعه 66 ألف و671 ليلة مبيت سياحية منها 17 ألف و211 ليلة للسياح غير المقيمين، و49 ألف و460 ليلة للمقيمين، وذلك مقابل 50 ألف و991 ليلة مبيت سنة 2022، وهو ما يعادل زيادة بنسبة 31 في المائة.

وأوضح المصدر ذاته، أن من أبرز السياح غير المقيمين الذين زاروا جهة كلميم وادنون خلال السنة الماضية، قدموا من بلدان فرنسا ب 4323 سائحا (6411 ليلة مبيت)، وإسبانيا ب 1735 سائحا (2421 ليلة)، والمغاربة المقيمين بالخارج ب 738 سائحا (1075 ليلة)، وإيطاليا ب 636 سائحا (847 ليلة)، وألمانيا ب 629 سائحا (1277 ليلة)، بالإضافة إلى سياح وافدين من بلدان إفريقية (377 سائحا)، وبلدان أخرى (2132 سائحا).