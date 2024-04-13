أكادير : وفاة شاب بعد الاعتداء عليه ب ” زرواطة “

أوقفت المصالح الأمنية بأكادير، أحد المشتبه فيهم بالاعتداء الجسدي على شاب، فيما البحث يجري على شريكه في هذه الجريمة .

وكان الشاب الذي لفظ انفاسه بقسم العناية المركزة بالمستشفى الجهوي، يوم أمس الجمعة، قد تعرض لاعتداء قبيل عيد الفطر بحي الداخلة ، من طرف شابين انهالا عليه بواسطة ” زرواطة” مما اصابه بنزيف داخل جمجته، عجل بوفاته بالمستشفى.