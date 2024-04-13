أكادير : وفاة شاب بعد الاعتداء عليه ب ” زرواطة “
أوقفت المصالح الأمنية بأكادير، أحد المشتبه فيهم بالاعتداء الجسدي على شاب، فيما البحث يجري على شريكه في هذه الجريمة .
وكان الشاب الذي لفظ انفاسه بقسم العناية المركزة بالمستشفى الجهوي، يوم أمس الجمعة، قد تعرض لاعتداء قبيل عيد الفطر بحي الداخلة ، من طرف شابين انهالا عليه بواسطة ” زرواطة” مما اصابه بنزيف داخل جمجته، عجل بوفاته بالمستشفى.
4 تعليقات
Ya rebbi salama llah yrahmo meskin
اللهم ارحمه واغفر له
اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة
يجب أن لا نكتفي بالسجن فقط فعلى المعتدين ان يدوقوا مرارة جريمتهم بالتعديب والاشغال الشاقة فالدولة يجب ان تعاقب وتربي لتبقى لها هبتها