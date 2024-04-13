أكادير : وفاة شاب بعد الاعتداء عليه ب ” زرواطة “

2024-04-13 / 15:49
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أوقفت المصالح الأمنية بأكادير، أحد المشتبه فيهم بالاعتداء الجسدي على شاب، فيما البحث يجري على شريكه في هذه الجريمة .

وكان الشاب الذي لفظ انفاسه بقسم العناية المركزة بالمستشفى الجهوي، يوم أمس الجمعة، قد تعرض لاعتداء قبيل عيد الفطر بحي الداخلة ، من طرف شابين انهالا عليه بواسطة ” زرواطة” مما اصابه بنزيف داخل جمجته، عجل بوفاته بالمستشفى.

2024-04-13 / 15:49
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‫4 تعليقات

  4. يجب أن لا نكتفي بالسجن فقط فعلى المعتدين ان يدوقوا مرارة جريمتهم بالتعديب والاشغال الشاقة فالدولة يجب ان تعاقب وتربي لتبقى لها هبتها

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