لليوم الثاني.. العشرات من الأشخاص عالقين في “تلفريك” تركيا

هبة بريس – وكالات

بعد مرور 19 ساعة من اصطدام إحدى العربات بأحد الأبراج وانفجارها، ما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة آخرين،لا يزال 29 شخصاً عالقين داخل مقصورات تلفريك في أنطاليا جنوب تركيا.

بينما تواصل السلطات التركية، لليوم الثاني على التوالي، جهودها لإنقاذهم، بعد إنقاذ 137 آخرين منذ مساء أمس الجمعة، إثر انهيار إحدى كبائن التلفريك ووقوعها على الأرض، ما أدى إلى وفاة شخص وإصابة 10 آخرين.

هذا وفي بيان أعلن والي أنطاليا أنه تم إنقاذ 137 شخصاً في 19 كابينة، مبيناً أن الجهود مستمرة لإنقاذ 29 عالقين في 5 كابينات وذلك في أحدث حصيلة للحادث.