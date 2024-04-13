الحرس الثوري الإيراني يختطف سفينة إسرائيلية في مضيق هرمز

2024-04-13 / 11:40
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هبة بريس – وكالات

أفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية، اليوم السبت، بأن وحدة من القوة البحرية التابعة للحرس الثوري اختطفت سفينة شحن في مضيق هرمز “مرتبطة بالكيان الصهيوني”، حسب وصف الوكالة.

وذكرت الوكالة أن “السفينة مرتبطة بشركة (زودياك ماريتايم) للشحن البحري، ومقرها لندن، والتي يملكها الملياردير الإسرائيلي إيال أوفر.

وأكدت مصادر في الحرس الثوري الإيراني أنه يتم حالياً سحب السفينة الإسرائيلية التي تم الاستيلاء عليها إلى المياه الإقليمية الإيرانية.

2024-04-13 / 11:40
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