تقليد أعمى لمحتوى أمريكي يجر الويلات على أصحابه.. ومطالب بالتدخل لإيقافه

2024-04-13 / 11:06
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رباب نوي – هبة بريس

أثارت قناة ” كواليس ” بموقع يوتيوب، غضبا عارما في صفوف المغاربة، بعد استنساخها لمحتوى أمريكي، في نسخة عربية، يهدف إلى التشجيع على العلاقات الرضائية.

وبهذا الخصوص، وصف الإعلامي بالقناة الثانية صامد غيلان، هذا المحتوى الفاضح بالهراء، موجها رسالة لآباء هؤلاء الشبان، الذين ظهروا في مقطع فيديو، يعرضون أنفسهم من وراء ستار أبيض كبضاعة، ليتم اختيار واحد منهم، ليظفر بالفتاة، التي ظهرت بملابس فاضحة.

وفي هذا الصدد، طالب نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي بضرورة تدخل المصالح الأمنية لحجب هذا المحتوى، الذي يسيء لسمعة البلاد أمام العالم.

2024-04-13 / 11:06
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‫3 تعليقات

  1. لهذه الأسباب، و أخرى كثرت الأمهات العازبات، زعم لهم اولاد، زعم غير الباقي مالقت الزوج : حلل و ناقش؟؟، و راه هذه لاش كاي قولوا المغاربة : ؛؛؛؛؛؛؛؛؛ لك الله يا وطني الحبيب

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  2. المهم هو ميتقلقوناش المحاسيد والمتطرفين والبركاكة هههه كنشك واش باقية شي غيرة فلمجتمع هي لي كتخاليهوم يهاجموهوم من غير المصلحة والغيرة

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