سطات.. اصطدام دراجة نارية و”بغل” يرسل شخصين الى المستعجلات

محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن حادثة سير وقعت ليلة الجمعة السبت بالطريق الجهوية الرابطة بين مدينة سطاا ومركز أولاد سعيد على مستوى دوار زواغة، نجمت عن اصطدام قوي جرى بين دراجة نارية ودابة (بغل)، كادت أن يودي بحياة شخصين.

وأضافت مصادرنا، أن الضحيتين وهما في عقدهما السادس، كانا على متن دراجة نارية، حين اصطدما بدابة ليلا، مما أسفر عن إصابتهما إصابات بليغة، نقلا على إثرها صوب قسم المستعجلات بمستشفى الحسن الثاني بسطات بعد حضور رجال الوقاية المدنية الذين أشرفوا على كافة الإجراءات القانونية التي تقتضي ذلك بهدف تلقى الاسعافات الضرورية، حيث تبين أن إحدى الحالتين تستدعي إجراء عملية جراحية لصاحبها.

وسط حشود من مواطني المنطقة، تم ربط الاتصال بعناصر الدرك الملكي بمركز أولاد سعيد بسرية سطات، التي انتقلت إلى عين المكان لفتح تحقيق في ظروف وملابسات الواقعة.