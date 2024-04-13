تنظيم الهجرة السرية يجر شخصا للاعتقال بأكادير

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن أكادير بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الجمعة 12 أبريل الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 41 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه، وهو في حالة تلبس بالتحضير لتنفيذ عملية للهجرة غير الشرعية عبر المسالك البحرية، لفائدة خمسة وثلاثين مرشحا، من ضمنهم ستة قاصرين، تم ضبطهم داخل منزل بحي تراست بمدينة إنزكان، وذلك مقابل مبالغ مالية متفاوتة.

وقد تم إيداع المشتبه فيه الرئيسي وباقي المرشحين الراشدين، تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم الاحتفاظ بالموقوفين القاصرين تحت المراقبة رهن إشارة البحث القضائي الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة امتداداتها وارتباطاتها المحتملة.