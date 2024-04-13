سلا.. إيقاف شخصين متلبسين بترويج مخدر “القرقوبي”

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بمدينة سلا على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الجمعة 12 أبريل الجاري، من توقيف شخصين في حالة تلبس بترويج 2.090 قرص طبي مخدر.

وقد مكنت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية من ضبط شحنة الأقراص الطبية المحجوزة، ودراجة نارية ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف جميع المتورطين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.