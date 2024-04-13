طقس السبت.. استمرار حرارة الجو بعموم مناطق المملكة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية عامة باستمرار الطقس الحار بالأقاليم الجنوبية، و الحار نسبيا بالسهول الوسطى، مع تشكل كتل ضبابية على السواحل الوسطى والجنوبية، وانتشار بعض السحب المنخفضة بالمنطقة الشرقية.

ومن المرتقب أن تظل الأجواء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة، إلى جانب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما إلى محليا قوية فوق كل من منطقة طنجة، الريف، السايس، المنطقة الشرقية، السهول الشمالية و جنوب البلاد، فضلا عن تناثر الغبار بكل من جنوب ووسط البلاد، المنطقة الشرقية وبالجنوب الشرقي.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02 و06 درجات بالهضاب العليا الشرقية، ومرتفعات الأطلسين الكبير و المتوسط، ومنطقة الريف، وما بين 13 و18 درجة بالسهول الشمالية، وجوار السواحل، وبالسفوح الجنوبية-الشرقية، و ستكون ما بين 19 و25 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف بعض الارتفاع الطفيف بشمال البلاد و بالسواحل الوسطى، بينما ستنخفض قليلا بباقي الأرجاء الأخرى.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان شمال رأس غير، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.