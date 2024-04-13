العثور على ج.ث.ة زوجين بداخل بئر بإقليم الدريوش

2024-04-13 / 00:08
7

انتشلت مصالح الوقاية المدنية بأحد دواوير جماعة بن الطيب اقليم الدريوش، اليوم الجمعة 13 أبريل الجاري ، جثتي زوجين ببئر داخل منزلهما، وسط صدمة أهالي المنطقة .

واستنفرت الفاجعة المصالح الأمنية،بإقليم الدريوش، التي باشرت تحقيقاتها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من اجل الوصول إلى أسباب وملابسات الواقعة .

ولم تعرف أسباب ودوافع الفاجعة، حيث حلت الفرضيات وسط سكان المنطقة ، هل هي جريمة مدبرة من جهة معينة ، أم الجريمة وقعت بين الهالكين ؟؟؟.

وقد تم نقل جثة الهالكين صوب مستودع الأموات بالمستشفى لاخضاعهما للتشريح الطبي لمعرفة أسباب وملابسات الوفاة .

2024-04-13 / 00:08
7

مقالات ذات صلة

اشتوكة: هرب من موجة الحر.. غرق شاب بشاطئ تفنيت

2024-04-12 / 21:35

حريق مهول بمصنع للنسيج يستنفر سلطات طنجة

2024-04-12 / 11:41

الجديدة تهتز على وقع جريمة قت..ل في ثاني أيام…

2024-04-12 / 10:35

يوم العيد ..غرق 3 أشخاص بشاطئ المحمدية

2024-04-11 / 12:39

تفاصيل جريمة الناظور.. اغتصب عشريني وقت.له ثم انتحر شنقا

2024-04-10 / 17:57

فاس.. شجار حاد بين شابين ينتهي بجريمة ق.تل بشعة…

2024-04-10 / 17:37

اولاد التايمة : شخص أربعيني يــ..ـجهز على ” مياوم…

2024-04-06 / 22:24

أكادير : مق..تل شخصين في حادث سير

2024-04-05 / 22:07

أكادير.. حادثة سير مروعة تودي بحياة شخصين

2024-04-05 / 11:18

طانطان : وفاة طفل بتسمم” مجهول المصدر ” والأمن…

2024-04-03 / 23:50

‫7 تعليقات

  4. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يجب فتح تحقيق نزيه للوقوف على حقيقة هاته الوفاة..

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى