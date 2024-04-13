العثور على ج.ث.ة زوجين بداخل بئر بإقليم الدريوش
انتشلت مصالح الوقاية المدنية بأحد دواوير جماعة بن الطيب اقليم الدريوش، اليوم الجمعة 13 أبريل الجاري ، جثتي زوجين ببئر داخل منزلهما، وسط صدمة أهالي المنطقة .
واستنفرت الفاجعة المصالح الأمنية،بإقليم الدريوش، التي باشرت تحقيقاتها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من اجل الوصول إلى أسباب وملابسات الواقعة .
ولم تعرف أسباب ودوافع الفاجعة، حيث حلت الفرضيات وسط سكان المنطقة ، هل هي جريمة مدبرة من جهة معينة ، أم الجريمة وقعت بين الهالكين ؟؟؟.
وقد تم نقل جثة الهالكين صوب مستودع الأموات بالمستشفى لاخضاعهما للتشريح الطبي لمعرفة أسباب وملابسات الوفاة .
7 تعليقات
يجب معرفة أسباب وملابسات الواقعة
Ya rebbi salama llah yahfad
لا حول ولا قوة الا بالله اللهم ارحمهما
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يجب فتح تحقيق نزيه للوقوف على حقيقة هاته الوفاة..
إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله أجر ذويهم ورزقهم الصبر والسلوان..
على السلطات المحلية إغلاق كل الآبار بعد استعمالها تحسبا لهاته الوقائع المؤلمة ..
الله ارحمهم ويغفر لهم ..