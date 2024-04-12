مديرة مركز تحاقن الدم بالبيضاء: “جمهور الرجاء أنقذ مخزون الدم في عطلة العيد”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
تفاعلت جماهير الرجاء الرياضي مع دعوة للتبرع بالدم خلال أيام العيد أطلقتها الدكتورة أمال دريد إبن الفاروق مديرة المركز الجهوي لتحاقن الدم بجهة الدار البيضاء سطات.
و تجاوز عدد المتبرعين بدمائهم و المنتسبين للنادي الأخضر رقم 400 متبرع خلال يومين وفق ما أكدته المسؤولة السالفة الذكر و التي نشرت تدوينة في صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي تشكر الجماهير الرجاوية على المبادرة.
و كتبت الدكتورة دريد عبارة: “جماهير الرجاء البيضاوي تنقد مخزون الدم بالجهة في ظل عطلة العيد” ، مضيفة: “وصل عدد المتبرعين 400، و مرت العملية بتنظيم و سلاسة ولا أروع، الحمد لله على الشباب الرجاوي الرائع، و الله فرحة فريق العمل مشكور كل الشكر و هو يرى هذا النظام و هذا التوافد و الذي ينسينا أنه أسبوع عطلة و أننا و عائلاتنا نضحي جميعا من أجل المرضى المحتاجين لقطرة دم”.
2 تعليقات
هده مبادرة طيبة يجب التنويه بها
الجمهور والفريق العالمي دائما مايصنع الحدت من نضال الجماهير على مستوى الكرة في كل مكان حتى في المستشفيات
أين الفريق الذي يدعي لون الدم