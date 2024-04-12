مديرة مركز تحاقن الدم بالبيضاء: “جمهور الرجاء أنقذ مخزون الدم في عطلة العيد”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تفاعلت جماهير الرجاء الرياضي مع دعوة للتبرع بالدم خلال أيام العيد أطلقتها الدكتورة أمال دريد إبن الفاروق مديرة المركز الجهوي لتحاقن الدم بجهة الدار البيضاء سطات.

و تجاوز عدد المتبرعين بدمائهم و المنتسبين للنادي الأخضر رقم 400 متبرع خلال يومين وفق ما أكدته المسؤولة السالفة الذكر و التي نشرت تدوينة في صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي تشكر الجماهير الرجاوية على المبادرة.

و كتبت الدكتورة دريد عبارة: “جماهير الرجاء البيضاوي تنقد مخزون الدم بالجهة في ظل عطلة العيد” ، مضيفة: “وصل عدد المتبرعين 400، و مرت العملية بتنظيم و سلاسة ولا أروع، الحمد لله على الشباب الرجاوي الرائع، و الله فرحة فريق العمل مشكور كل الشكر و هو يرى هذا النظام و هذا التوافد و الذي ينسينا أنه أسبوع عطلة و أننا و عائلاتنا نضحي جميعا من أجل المرضى المحتاجين لقطرة دم”.