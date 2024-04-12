هجوم صاروخي مكثف على شمال إسرائيل و حزب الله يتبنى القصف

هبة بريس ـ وكالات

أعلن حزب الله، مساء اليوم الجمعة، عن تبنيه إطلاق أكثر من 50 صاروخا من نوع كاتيوشا باتجاه شمال إسرائيل.

وأفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية بأنه لم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات نتيجة القصف المكثف الذي تعرض له شمال إسرائيل.

تأتي هذه الرشقة الصاروخية بعد ساعات من توقع مسؤولين أميركيين هجوما إيرانيا على إسرائيل، اليوم الجمعة، بعشرات الصواريخ وأكثر من 100 مسيّرة.