اشتوكة: هرب من موجة الحر.. غرق شاب بشاطئ تفنيت

2024-04-12 / 21:35
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لفظت مياه شاطئ تفنيت بإقليم اشتوكة ايت باها, جثة شاب ( 17 سنة ) خلال عطلة العيد , بعدما لل غرق وهو في رحلة استجمام مع زملاءه هروبا من موجة الحر التي يشهدها الإقليم هذا الأسبوع .

وقامت مصالح الوقاية المدنية بمركز الإغاثة سيدي بيبي، من انتشال جثته وإيداعها مستودع الأموات بالمستشفى ال جهوي الحسن الثاني بأكادير .

وأمرت النيابة العامة المختصة بالدائرة الاستئنافية أكادير، بإخضاع جثة الهالك للتشريح الطبي لتحديد السبب يقي للوفاة لفائدة البحث القضائي الذي فتحته عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سيدي بيبي بنفس الإقليم .

وتشهد عدد من شواطئ جهة سوس، توافد المئات من الشباب هروبا من موجة الحر، وسط غياب حراس السباحة ، مما قد يسجل معه حالات الغرق خصوصا خلال نهاية الأسبوع الجاري .

2024-04-12 / 21:35
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