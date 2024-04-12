نفاذ مخزون الأوراق المالية من شبابيك الأبناك يغضب الزبناء في أيام العيد

هبة بريس ـ الدار البيضاء

وجد عدد من زبناء الأبناك المغربية أنفسهم في موقف لا يحسدون عليه صبيحة الجمعة بعدما تفاجؤوا بنفاذ الأوراق المالية من شبابيك السحب الآلية بمختلف الأبناك و تعطل عدد منها، الأمر الذي آثار امتعاضهم و غضبهم.

و حسب ما عاينت هبة بريس، فقد فوجئ زبناء الأبناك بنفاذ مخزون أغلب الشبابيك البنكية في ثالث أيام العيد و الذي صادف العطلة الاسثتنائية التي تم إقرارها في القطاع الخاص إسوة بنظيره العام.

و لجأت بعض الوكالات البنكية لنظام المداومة الجزئية لبعض موظفيها تفاديا لعدم تعطيل مصالح الزبناء من خلال إعادة تشغيل و إصلاح شبابيك السحب المعطلة و ضخ سيولة إضافية بها، فيما ظل البعض الآخر كما هو في انتظار استئناف العمل يوم الاثنين.