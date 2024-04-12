توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة محمد الخامس بالرباط وجامعة مدريد

هبة بريس ـ الرباط

تم اليوم الجمعة بمدريد التوقيع على اتفاقية تعاون أكاديمي وعلمي وثقافي بين جامعة محمد الخامس بالرباط وجامعة كومبلوتنسي الإسبانية بمدريد.

وتهدف هذه الاتفاقية التي وقعها كل من رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط، فريد الباشا، ورئيس الجامعة الإسبانية، خواكين غوياش غونيي، إلى تعزيز التعاون المثمر بين الجامعتين في مجال تطوير التعليم والتكوين والبحث العلمي.

كما تروم تشجيع تنظيم أنشطة التعاون المشتركة وتطوير برامج ومشاريع خاصة، وتبادل الطلاب والأساتذة والأطر بهدف تلاقح التجارب في مجال التدريس والإدارة، فضلا عن أنشطة الترويج الثقافي الأخرى.